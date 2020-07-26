В Атырау в ближайшие дни доставят 40 тонн лекарственных средств

В Атырау доставили очередную партию лекарственных средств. В ночь с 25 на 26 июля в Атырау приземлился грузовой самолет из России, который доставил необходимые медикаменты, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Около 20 тонн жаропонижающих и антивирусных лекарственных средств, доставлены в Атырау из Российской Федерации. В течение пару дней медикаменты попадут в аптеки города и районов.

Как вы знаете, за последние две недели в регион доставлено более 80 тонн лекарств. Тем не менее, в аптеках еще недостаточно противовирусных и жаропонижающих средств. Для решения этой проблемы, по линии СПК «Атырау» выделены средства для пополнения оборотных средств оптового дистрибьютора с условием возвратности, закуплено и доставлено напрямую из Нижнего Новгорода около 20 тонн медикаментов, – рассказал заместитель акима Атырауской области Ержан Абылханов. — Здесь есть необходимые лекарства, такие как аспирин, азитромицин, цефазолин, цефтриаксон, системы для инфузий, офлоксацин. Очередную партию медикаментов в объеме 40 тонн, при поддержке акимата области, ожидаем в течение 3-4 дней. Главная задача – увеличения необходимого фонда медицинских препаратов.

По его словам, для оперативной доставки лекарственных средств компания ТШО помогла с воздушным судном. Также было отмечено, что данный объем доставленных медпрепаратов не является гуманитарной помощью.