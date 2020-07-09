В Атырау в аптеках выявлены факты завышения цен на лекарства

В аптеках Атырау мониторинговая группа выявила завышение цен на лекарства. Материалы были переданы в фармконтроль для принятия мер. «Основанием для мониторинга послужили жалобы граждан с указанием 15 аптек города Атырау. Мониторинговая группа, в состав которой вошли сотрудники антикоррупционной службы, проектного офиса «Адалдық алаңы», фармконтроля и акимата города, проверила несколько аптек. Например, в «Зеленой аптеке», расположенной в ТРК «Байзар», обнаружены факты завышения цен на препараты «Канефрон» — превышение за единицу составило 335 тенге. Поднялась цена и на препарат «Флемоксин Солютаб» на 152 тенге. В аптеке «На Гурьевской» также была завышена цена на препарат «Цефазолин» на 18 тенге. Результаты проведенного мониторинга будут направлены в фармконтроль для принятия мер. Просим всех граждан не оставаться в стороне и сообщать о фактах завышения цен», — рассказал заместитель акима города Атырау Самат Емберген.

Напомним, что 8 июля, в ходе онлайн брифинга в пресс-центре РСК глава региона Махамбет Досмухамбетов подчеркнул, что цены на лекарства находятся под строгим контролем. В рамках проводимой работы была выявлена незаконная деятельность косметологического кабинета «Вердант». Данный офис без лицензии продавал более ста видов незарегистрированных в стране фармацевтических препаратов.

По поводу необоснованного роста цен на лекарства в аптеках жители города могут подать жалобу, позвонив на контактный номер 8 (7122) 35 42 10.