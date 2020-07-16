В Атырау прибыла группа врачей из Астрахани

Также доставлено 16 тонн гуманитарного груза.

Сегодня аким Атырауской области встретился с приехавшими из Астрахани медицинскими работниками. Российские медики поблагодарили главу региона за теплый и искренний прием. Всего в регион приехали пять врачей. Глава региона выразил признательность медработникам за оказываемую помощь в это сложное время.

«Большое спасибо вам и отдельно губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину. Наши врачи работают на износ, некоторые из них заболели и сейчас борются с опасной инфекцией. Объём работы большой. Нашему региону необходимы ваши опыт, знания и умения. Уже сегодня вы приступите к работе. Я желаю вам удачи, берегите себя», — сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

В ходе встречи астраханские врачи сообщили, что работали в инфекционных блоках с ковид – пациентами. Поэтому они не ограничатся консультированием коллег, а примут непосредственное участие в лечении инфицированных в «грязной зоне».

Руководство облздрава распределило специалистов по медучреждениям: в областной кардиологический центр, инфекционный стационар, некоторых направят в районы.

«Нам был оказан очень теплый прием, спасибо большое. Созданы все необходимые условия для полноценной работы и отдыха. В свою очередь, мы постараемся приложить все усилия для помощи нашим коллегам в борьбе с коронавирусом», — сказала астраханский доктор Анна Чепель.

Вместе с группой астраханских медработниковвласти Астраханской области направили в Казахстан гуманитарный груз.