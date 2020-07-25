В Атырау осужденные помогают врачам и больным

В Атырау осужденные, которые находятся на пробационном учёте Департамента уголовно — исполнительной системы по Атырауской области, помогают врачам и больным коронавирусом.

«Жительница Жылыойского района А.С., приговорённая к лишению свободы с отсрочкой приговора, находится под пробационным контролем. Она решила помочь помочь землякам и обеспечивает горячим питанием работников Жылыойской районной центральной больницы, районного отдела полиции и станции скорой помощи», — рассказали в пресс-службе Департамента уголовно — исполнительной системы по Атырауской области.

По словам женщины, при при подготовке горячего питания соблюдаются все санитарные требования, каждое блюдо расфасовывается в отдельную посуду. В день для 36 больных Готовится бешбармак, для врачей и полиции по казану плова. Таким благим делом занимается в Индерском района и 56-летний Нургали, состоящий на районном пробационном контроле. Для больных Индерской районной больницы Он зарезал корову и передал на их питание более 200 кг мяса.

«Больные должны питаться калорийной едой, потому что из-за коронавируса и пневмонии человеческий организм ослабевает. Если потребуется, готов помогать и дальше», — говорит Нургали.

Напомним, с марта сотрудники пробационной службы Региона обеспечивают многодетные семьи и граждан из социально уязвимых категории продовольственными товарами и лекарственными препаратами.

Согласно информации пресс-службы ДУИС по Атырауской области, на сегодня на учете пробационной службы состоят более 800 осуждённых.