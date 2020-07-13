В Атырау изъято 7700 лекарственных средств

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поблагодарил казахстанцев за содействие в выявлении незаконной продажи лекарств, сообщает Polisia.kz. — К сожалению, имеются факты, когда нарушителями являются фармацевты и работники аптек, а также медицинских организаций, которые воспользовались дефицитом лекарственных препаратов. Они продавали населению лекарства неофициально, в два-три раза дороже. Для этого привлекали посредников, используя социальные сети и мессенджеры. Приведу лишь несколько примеров. В одной из столичных аптек продавец реализовывал лекарства «из-под прилавка» в обход кассы по завышенным ценам. Изъято свыше 2 300 упаковок таких наиболее востребованных сейчас препаратов, как Цефтриаксон, Азитромицин, Ингавирин, Дексаметазон и другие. В городе Алматы незаконной реализацией лекарств занимался заведующий реанимационным отделением районной больницы Алматинской области. Во время задержания у него в машине обнаружено свыше 90 флаконов различных препаратов. И деньги, свыше 1 миллиона тенге, вырученные с уже проданных им ранее лекарств. Больше всего из незаконного оборота изъято препаратов в городах Шымкент – где нелегально пытались реализовать 15,5 тысяч лекарственных средств; Алматы – 11,5 тысяч медикаментов, Нур-Султан – 4 400 медицинских препаратов и Атырауской области – более 7 700 лекарственных средств. Все материалы о выявленных нарушениях нами направляются в Службу экономических расследований и уполномоченные органы Министерства здравоохранения для привлечения к уголовной и административной ответственности. Лекарственные препараты, изымаемые в ходе проверок, также передаются в уполномоченные органы здравоохранения с целью их дальнейшего использования в лечении пациентов. Всего за шесть дней рейдовых мероприятий по всей стране пресечено 206 таких фактов. В полицию доставлено 185 лиц, треть из которых (63 лица) – это работники медицинской сферы и органов здравоохранения. Изъято свыше 54 тысяч упаковок лекарств и препаратов, почти полмиллиона медицинских масок, более 30 тысяч различных средств индивидуальной защиты и иных медицинских изделий и дезинфицирующих средств. Хочу поблагодарить всех граждан за содействие в выявлении фактов незаконной продажи лекарственных препаратов. Только совместными усилиями мы сможем остановить спекулятивный рост цен и неправомерные действия со стороны перекупщиков, – сказал в своем обращении министр Ерлан Тургумбаев.