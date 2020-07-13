В Атырау из Нур-Султана прибыли российские врачи

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов принял сегодня российских врачей, прибывших из Нур-Султана. Рассказал о сложившейся в регионе ситуации и пожелал им успехов в работе.

«Вы видите нашу ситуацию. В стране, наряду с коронавирусом, нарастает и пневмония. В этом месяце в областной больнице будет открыт инфекционный стационар на 400 коек, а в Курмангазинском районе подготавливаются дополнительные места. Мы полностью обеспечиваем стационары местами, медикаментами и необходимым оборудованием. Нам очень необходимы врачи для лечения пациентов там, где открыты дополнительные места. За прошедшие годы дефицит врачей стал одной из наиболее острых проблем, которая сегодня обострилась,- сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.



Глава региона также сообщил, что в ближайшее время еще пять врачей прибудут из Астраханской области РФ. «Все врачи, участвующие в борьбе с пандемией, будут продолжать получать всестороннюю поддержку», — сказал он.

Российские врачи будут работать в Атырау до 3 августа.

Напомним, ранее сообщалось, о том, что более 100 молодых специалистов, обучающихся в интернатуре, будут привлечены к работе в Атырау.