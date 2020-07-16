В Атырау доставили лекарства на 220 млн тенге

В Атырау прибыла очередная фура с медикаментами, в том числе для больных COVID-19.

«Из Алматы в Атырау поступило более 2 тысяч коробок с медикаментами 470 видов на общую сумму 220 миллионов тенге, в том числе антибиотики и жаропонижающие средства. Эти медикаменты будут распределены по аптекам области в течение двух дней. Ранее доставка осуществлялась железно-дорожным транспортом, занимавшая по времени до 10 дней. Учитывая потребность населения, акимат перешел на ускоренную доставку воздушными перевозками и грузовым транспортом»,- сообщает пресс-служба областного активизации. Информируя, что работа по ускоренной доставке лекарств будет продолжаться.

Напомним, что между акиматом области, Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг, Фармацевтической ассоциацией области и аптеками заключено соглашение о недопущении продаж лекарств выше предельных цен. А также ограничении выдачи медикаментов в одни руки, чтобы избежать спекуляции.