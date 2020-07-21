ТШО закупило 40 кислородных концентраторов

ТОО “ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ” осуществило закуп и доставку 40 кислородных концентраторов, которые в скором времени будут распределены в больницы Атырауской области. Партия кислородных концентраторов была поставлена в рамках очередного этапа оказания поддержки медицинским учреждениям региона в борьбе с пандемией.

«Руководство ТШО приняло решение оказать дополнительную помощь нашей области в размере более 1 млрд тенге, — прокомментировал Р. Артыгалиев, генеральный менеджер ТШО по связям с правительством и общественностью, — Данная сумма будет направлена на закуп медицинского оборудования и средств для учреждений здравоохранения».

В ТШО подчеркнули, что компания осуществляет закуп и поставку необходимых средств в больницы области исходя из запросов управления здравоохранения Атырауской области.

Ранее ТШО выделил более 2 млрд тенге для обеспечения медицинских учреждений области оборудованием и средствами для усиления борьбы с пандемией. В частности, компанией были закуплены ПЦР-аппараты, средства индивидуальной защиты, реанимобили и кареты скорой помощи, термосканнеры и пр. Из собственного резерва ТШО выделил 6 кислородных концентраторов для нужд Атыраускойобластной инфекционной больницы.

Для справки: Кислородный концентратор — аппарат для выделения молекул кислорода из окружающей атмосферы, их концентрации и выдачи в виде потока чистого кислорода.

Используется при кислородной терапии — пациенту подаётся кислород в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе. Используется как альтернатива сжатому кислороду, так как более безопасен и более производителен в расчёте на литр.