Три сценария введения карантина

Эксперты Минздрава составили прогнозы по трем основным сценариям развития эпидситуации в Казахстане.

При первом сценарии без карантина к концу августа каждый день будет регистрироваться 27 тысяч случаев COVID-19, требующих госпитализации. Потребность в инфекционных и провизорных койках оценивается как 300 тысяч.

Второй сценарий предусматривает двухнедельный национальный локдаун, при этом сценарии будет регистрироваться до семи тысяч случаев в день, нуждающихся в госпитализации. Потребность в коечном форме на конец августа составит 80 тысяч.

Третий сценарий показывает развитие эпидемии, если будет наложен четырехнедельный локдаун. Тогда на конец августа будут регистрироваться 2500 случаев в день, требующих госпитализации, и потребность в койках возрастет до 30 тысяч, что в целом соответствует текущей ситуации.

Министр здравоохранения Алексей Цой считает Третий прогноз наиболее эффективным с точки зрения существования разрыва цепи заражения среди населения, а также подготовки соответствующей инфраструктуры.

Локдаун – (с англ.) запрет — требование для людей оставаться там, где они есть, обычно из-за определенных рисков для себя или других, если они могут свободно перемещаться. Термин «сидеть дома» или «укрытие на месте» часто используется для блокировок, которые влияют на район, а не на конкретные места.