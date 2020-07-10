Токаев о дополнительных мерах поддержки

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и Нацбанку проработать пакет дополнительных мер поддержки отраслей и населения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды. «Поручаю Правительству и Нацбанку проработать пакет дополнительных мер поддержки отраслей и населения на случай ухудшения ситуации. В то же время господдержка должна быть направлена на получение максимального эффекта», — сказал Касым-Жомарт Токаев.



