Тои, свадьбы в карантин: пиры во время чумы продолжаются

В Атырауской области выявлено 463 нарушениякарантинного режима. Об этом стало известно в ходе рейда, проведенного мониторинговой группой, контролирующей соблюдение санитарных требований в регионе.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, наибольшее количество нарушений карантинных ограничений среди жителей города Атырау. Было выявлено 14 фактов нахождения людей в ресторанах, несмотря на то, что им разрешено было работать только в виде услуги доставки и 39 фактов торговли в продовольственных магазинов в запрещенное время. По проведению различных семейных мероприятий лидирует Жылыойскийрайон. Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, жители района провели 16 семейных праздников. Такие нарушения зафиксированы в Исатайском, Кызылкогинском, Макатском районах и в городе Атырау. Были зарегистрировано факты движения автомобильных средств, на которых действовали временные ограничения. В частности, в городе Атырау зарегистрировано 35 фактов, в Жылыойском районе -100, в Макатском районе-31, в Исатайском районе-19, в Махамбетскомрайоне-17, в Кызылкогинском районе-20, в Индерском районе-9.