Спортивные врачи помогут бороться с коронавирусом

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов встретился с двадцатью медицинскими специалистами областного управления спорта и молодыми волонтерами города Атырау, которые на данный момент оказывают помощь провизорному стационару при областной больнице. Как сообщил Махамбет Досмухамбетов, в регионе не хватает 278 медицинских специалистов. Областной акимат делает все возможное, чтобы восполнить пробел, образовавшийся на протяжении многих лет. Аким поблагодарил спортивных врачей за оказываемую ими помощь во время пандемии и пожелал успехов в работе. Обращаясь к волонтерам аким сказал: «Несмотря на всю опасность в вашей работе, вы прилагаете все возможные усилия, чтобы помочь. Переносите кислородные баллоны, проделываете тяжелую работу сейчас, когда люди страдают от обычной жары. В нашей стране 2020 год был объявлен Годом волонтеров. Вы настоящие волонтеры. Благодарим вас за работу, за то, что вы болеете душой за родную страну, за наших граждан, жителей Атырауской области. Мы вместе преодолеем эту опасную инфекцию, помогая и поддерживая друг друга», — сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов.

Волонтер Мира Есниязова, которая на добровольных началах оказывает помощь медикам на протяжении более двух недель, рассказала, что изначально она хотела работать только снаружи. «У нас не было даже мыслей о том, что надо будет входить в «грязную зону». Однако, когда наши ребята услышали, что пациентам жизненно необходимы баллоны с кислородом, они надели защитную спецодежду и вошли в провизорный центр. Позже в эту работу были вовлечены и девушки. Это правда, что в начале мы получили психологический удар. Порой не до сна, когда медсестры говорят нам, что пациенты испытывают затруднение в дыхания. Мы возвращаемся и продолжаем носить баллоны. Видя, что ситуация сложная, просто невозможно не помочь», — сказала Мира Есниязова.

Основная часть работы волонтеров координируется гражданским центром при областном акимате. Отметим, что Атырау в настоящее время получает медицинскую помощь от врачей из России. Шестеро российских врачей, которые ранее были командированы в Нур-Султан, уже находятся в Атырау. Ещё пять врачей из Астраханской области РФ прибыли сегодня утром в регион.