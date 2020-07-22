Сколько атыраусцев заболели и выздоровели от COVID-19

В Атырауской области выздоровело 60 % из общего числа заразившихся COVID-19.

«Всего в области зарегистрировано 9 392 человека,зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено 109 инфицированных. Рост заболевания в регионе составляет 1,7%. В настоящее времяэпидемиологическая ситуация в области стабилизируется. В соответствии с поручением Главы государства количество инфекционных койко-мест увеличилось на 60%: дополнительно открыто 466 мест. Врачи, прибывшие из России, тесно сотрудничают с нашими врачами. Лечение ведется строго по утвержденному алгоритму. На данный момент в регионе от COVID — 19 выздоровело 5 677 человек. Это 60 процентов от всех инфицированных», — сообщил руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров.

проинформировав, что в регионе было открыто 1170 инфекционных, 787 провизорных и 2013 карантинных койко — мест.



Напомним, в Казахстане, по состоянию на 23:59 часов 21 июля, зарегистрированы 1685 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 109 в Атырауской области.