Ситуацию с шлейфом черного дыма за самолетом (видео)

Общество

Ситуацию с шлейфом черного дыма за самолетом, видео которого появилось в социальных сетях, разьяснили в Атырау. 

«В социальных сетях появилось видео взлета воздушного судна из аэропорта Атырау. На нем видно, как за самолетом тянется черный дым. Это вчера после обеда из аэропорта взлетал грузовой самолет АН-12. При взлетном режиме произошло обычное обогащение смеси, в этот момент, как правило, идет выхлоп, иными словами, выброс. Это обычная ситуация. Почти все самолеты советского производства дают такой эффект. После того, как самолет набирает высоту, работа переходит в номинальный режим, черный дым пропадает. Поэтому причин для беспокойств нет»,  — рассказал начальник инженерно-авиационной службы местного аэропорта Андрей Ким.

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