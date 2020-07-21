«Сергек» заглянет к осужденным

По периметру учреждения УГ-157/9 (мужская исправительная колония) Департамента Уголовно-исполнительной системы по Атырауской области установлена система видеонаблюдения «Сергек», еще более 30 камер установлены внутри учреждения.

— Для предотвращения правонарушений со стороны граждан камеры «Сергек» установлены по периметру здания учреждения УГ-157/9. Они подключены к центру оперативного управления полиции города Атырау и дежурного отдела. Таким образом, безопасность усиливается, — говорит и.о. начальника Департамента УИС по Атырауской области Манарбек Габдуллин.

По словам начальника департамента, для этих целей камеры видеонаблюдения установлены и в внутри здания.

— Камеры установлены для обеспечения безопасности осужденных граждан. А установлены они в административном корпусе, хозяйственной части, в комнатах встреч, коридорах. Мы ожидаем, что нарушений порядка станет намного меньше, если осужденные напишут жалобу, у нас будет возможность оперативно провести проверку, — говорит начальник департамента.

Согласно информации пресс-службы ДУИС по Атырауской области, в 2020 году выявлено 2 факта вброса недозволенных веществ в учреждение, подозреваемые привлечены в административной ответственности.