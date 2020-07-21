С 1 августа подешевеет вода и канализация

Общество

Как сообщили в департаменте по регулированию естественных монополий Атырауской области, принято решение обязать КГП «Атырау облысы Су Арнасы» снизить с 1 августа тарифы на свои услуги. Кубометр воды

для населения будет стоить по новому тарифу 89 тенге (снижение на 3,92%), для прочих потребителей — 294,76 тенге (снижение на 0,96 %). Подешевеет и услуга  канализации для населения до 28,1 тенге за кубометр (снижение на 12,19 %), для прочих потребителей — 133,08 тенге (снижение на 11,84%). 

Как проинформировали в ведомстве, снижен также  тариф на потребление воды в Макатском районе — на 10,57 %.

Виктор Бакурский

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