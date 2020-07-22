Руки помощи доброго соседа

Более 250 килограммов гуманитарной помощи из Астраханской области в рамках акции «Добро- Соседство» принял Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева.

По сообщению пресс-службы АУНиГ, в корзины гуманитарной помощи вошли маски, респираторы, противочумные костюмы, шприцы, тонометры, медикаменты, подгузники для тяжелобольных пациентов, а также антисептические жидкости и жаропонижающие препараты. Вся гуманитарная помощь будет роздана нуждающимся семьям.

Также в пресс-службе высшей школы отметили, что акция с символическим названием «Добро-Соседство» стала возможной благодаря давнему сотрудничеству Атырауского вуза с Ассоциацией государственных университетов стран Прикаспия, штаб квартира которой находится в техническом госуниверситете города Астрахани.

В свою очередь, начальник международгого отдела Астраханского государственного технического университета Евгения Юкина отметила, что у них очень тесные связи с вузами Казахстана. — И мы хотим быть механизмом, который работает не только когда все хорошо, но и когда нужна реальная помощь в трудной ситуации, — прокомментировала начальник отдела российского вуза.

Кроме того, помимо вузов, в организации и закупке СИЗов для атыраусцев посильную помощь оказали и национальные сообщества российского региона: казахское, армянское, азербайджанское, ногайское, еврейское и туркменское.

Анжелика КИМ