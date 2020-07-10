Прошло экстренное совещание по эпидситуации в регионе

Сегодня по поручению Главы Государства Касым-Жомарта Токаева с рабочей поездкой Атыраускую область посетил заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов, где провел экстренное совещание по эпидемиологической ситуации в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК. В состав делегации, возглавляемой заместителем Премьер-Министра, вошли первый заместитель министра здравоохранения Марат Шоранов, вице-министр энергетики Асет Магауов, ведущий научный сотрудник ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Ирина Шарова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области РФ Залимхан Омариев. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Атырауской области составило 7 150 человек. Количество выздоровевших составляет 4693 человека. 13 человек скончались. В целях стабилизации эпидемиологической ситуации при областной больнице в ближайшее время будет открыт карантинный стационар на 400 коек. Вместе с этим, при всех городских поликлиниках открыты стационары, где проводятся лечебные мероприятия для пациентов. Был открыт колл-центр, где квалифицированные врачи круглосуточно консультируют население. В настоящее время в области насчитывается 694 инфекционных, 895 провизорных и 2328 карантинных мест в стационарах. На сегодняшний день стационары оснащены 115 аппаратами ИВЛ и 29 рентген-аппаратами. Имеются 4 компьютерных томографа. При поликлиниках сформирована 61 мобильная группа. Они оказывают амбулаторную помощь на дому бессимптомным и пациентам с легкой формой заболевания коронавирусной инфекцией. Количество случаев пневмонии наряду с коронавирусом в Атырау составляет 1 307 человек. Решается проблема нехватки лекарств, самые необходимые антибиотики и жаропонижающие средства доставляются в городские и районные аптеки. В настоящее время с пандемией в Атырау борются 1429 врачей. Тем не менее, нехватка медицинских специалистов ощущается остро. В Атырау не хватает 278 врачей. Ведутся переговоры с Россией по решению этой проблемы, проводится работа по привлечению молодых специалистов в регион. Кроме того, в борьбе с коронавирусом будут задействованы 122 молодых специалиста из Атырау, которые повышают свои знания и проходят стажировку в интернатуре и ординатуре в других регионах. В ходе совещания было озвучено также о необходимости усиления проводимой работы, чтобы обеспечить строгое соблюдение карантинных требований.



