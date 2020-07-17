Прокуроры штрафуют аптеки

В Атырауской области прокуроры проверяют аптеки о борются с спекулянтами лекарствами.

«Распоряжением прокурора области создана специальная рабочая группа из числа сотрудников правоохранительных и государственных органов. На сегодня прокуратурой области выявлено 30 фактов реализации лекарств по завышенной стоимости. 8 аптек уполномоченным органом уже привлечены к административной ответственности. Каждая аптека оштрафована на 361 140 тг на каждую», — сообщил старший помощник прокурора области Канат Кабдолова,

Рассказав, при координации с прокуратурой области правоохранительными органами выявлено 6 фактов незаконного оборота лекарственных средств и медицинских изделий. Это незаконная продажа на дому по завышенной цене, реализация без соответствующей регистрации). В ходе расследования из незаконного оборота изъято 7 500 лекарственных препаратов, 180 000 медицинских масок. Лекарства и медикаменты переданы в управление здравоохранения.