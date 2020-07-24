Приостановлено движение двух поездов «Тальго»

Ввиду продолжающейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации и введенных карантинных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, наблюдается снижение уровня пассажиропотока и наполняемости в пассажирских поездах, что приводит к значительным убыткам.Для предотвращения ухудшения неблагоприятного финансового состояния общества принято решение о временном приостановлении курсирования двух коммерческих пассажирских поездов «Тальго», на которые наблюдается наименьший спрос. Об этом передает МИА «Казинформ». Временной отменено курсирование двух пассажирских поездов: № 69/70 сообщением «Алматы-2 – Оскемен-1», с отправлением из Алматы-2 начиная с 1 августа, и прибытием/отправлением из Оскемен-1 начиная со 2 августа; № 51/52 сообщением «Алматы-2 – Уральск», с отправлением из Алматы-2 начиная с 2 августа, и прибытием/отправлением из Уральска начиная с 4 августа. «Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат и получить денежные средства в полном объеме без удержаний. Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от способа приобретения билета. Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру «105», — сообщили в пр есс-службе АО «Пассажирские перевозки». Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам, соблюдать предписанные санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной инфекции, а также периодически проверять статус поездов на которые ранее приобретались проездные билеты.