Правительство продлило карантин

Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения, акиматам и государственным органам реализовать все меры дальнейшего соблюдения карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Идет вторая неделя строгих ограничительных карантинных мер. Очень сложная ситуация именно по распространению вируса. По предложению Министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер по республике еще на две недели с 20 июля по 2 августа. В то же время я призываю всех казахстанцев строго придерживаться карантинных требований. Это очень важно», — сказал Аскар Мамин по итогам заседания Правительства. В этой связи Глава Кабмина поручил Министерству здравоохранения, акиматам и государственным органам реализовать все меры дальнейшего соблюдения карантина. «Необходимый запас лекарственных препаратов имеется и постоянно пополняется. Необходимо обеспечить все меры по их четкому распределению по отечественным сетям и стационарам», — добавил Аскар Мамин. Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить подготовку к дистанционному обучению в школах в новом учебном году Напомним, 13 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительственная комиссия примет решение о продлении карантина.