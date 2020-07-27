Повысятся ли осенью цены на продовольствие

Стоит ли осенью ожидать повышения цен на социально значимые продовольственные товары, ответил вице-министр торговли и интеграции РК Азамат Аскарулы, передает корреспондент МИА «Казинформ». «У нас в целом ожидается неплохой урожай по 19 социально значимым продуктам, прежде всего это овощи и фрукты. Предлагая фермерам встречные обязательства, прежде всего по насыщению внутреннего рынка, по сбыту продукции внутри страны по дешевой цене, мы как раз достигаем цели по удешевлению продуктов. Кроме того, такие мероприятия как оборотные схемы, выставление встречных обязательств торговым сетям, оптимизация логистики — в целом, удешевят продукцию», — сказал Азамат Аскарулы на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов. Вице-миинстр пояснил, что с начала года рост цен на социально значимые продукты питания составил 5,7%, что является наименьшим значением за последние пять лет. «У нас был рост на 9,1%, на 7%, в этом году 5,7%. Во многом рост мы сдержали благодаря тому, что установили предельные цены во время карантина. Конечно, это не рыночная мера, по окончании карантина мы эти предельные цены убрали, но в то же время вопрос регулирования цен на местах находится в руках акиматов», — резюмировал Азамат Аскарулы.