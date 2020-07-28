Постановление о запрете массовых мероприятий в Курбан айт

город Атырау

О запрете на проведение массовыхмероприятий, способствующих распространению коронавирусной инфекции в дни празднования Курбан айт на территории Атырауской области

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее — COVID-19) среди населения области, в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года №130 «Об утверждении Перечня инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин» и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории Республики Казахстан», Постановлением Главного государственного санитарного врача РК от 3 июля 2020 года №44 «О введении строгих ограничительных мер»,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Акимату города Атырау, районов области, Департаменту полиции, управлению по делам религий, Главному имаму центральной мечети города Атырау в период празднования Курбан айт с 31 июля по 2 августа 2020 года запретить:

1) проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях, независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе;

2) организацию и проведение забоя, реализацию скота с автомашин и реализацию скота в частных домовладениях;

3) в период с 31 июля по 2 августа приостановить работу убойных цехов и рынков по реализации крупнорогатого и мелкого скота за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в режиме онлайн;

4) провести разъяснительную работу с населением об организации жертвоприношения в онлайн режиме посредством СМИ.

2. Акимату города Атырау, районов области, Департаменту полиции, управлению по делам религий, Главному имаму центральной мечети города Атырау накануне празднования Курбан айт с 28 июля по 30 июля 2020 года:

1) организовать, в соответствии с требованиями санитарных норм и профилактических мер по недопущению распространения COVID-19, места реализации скота населению по следующим установленным адресам города:

— вдоль трассы Атырау-Астрахань

— вдоль трассы Атырау-Доссор, район телевышки

— вдоль трассы Атырау-Еркинкала, мкрн. Оркен

— вдоль трассы Атырау-Дамба

2) аналогичные места дислокации определить в районных центрах и аулах.

3. Областному управлению по делам религий,Территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК:

1) разрешается в период с 31.07-02.08.2020 года организация забоя и реализации скота в убойных пунктах и площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение ветеринарной службы (убойные пункты города Атырау: КХ «Асыл Агро» Северная промзона 49, ИП «Куаныш» мкр. «Береке», «Адал» вдоль трассы «Атырау-Махамбет», «Тума» по ул. Курмангазы, убойные площадки в районах, согласно перечня, утвержденного ветеринарной службой).

4. Департаменту полиции, Территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК с 00.00 часов 31.07.2020г. по 20.00 часов 02.08.2020 года:

1. Организовать на въездах в г.Атырау посты по недопущению и пресечению завоза крупнорогатого и мелкого скота на территорию города, за исключением, предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн режиме;

5. Территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК с 27.07.2020г. по 02.08.2020 г.

1) усилить государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на убойных пунктах по всей территории области;

6. Акимату города Атырау, аппаратам акимов районов, Департаменту полиции, управлению по делам религии, Главному имаму центральной мечети в период празднования Курбан айт с 31 июля по 2 августа 2020 года:

1) организовать проведение жертвоприношения (Курбандык) в онлайн режиме с подачей заявок на сайт Qurban2020.kz;

2) организовать работу Call-центра для разъяснения населению вопросов организации празднования «Курбан айт»;

3) обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мясо жертвенных животных) нуждающимся лицам, с обеспечением привлеченных лиц средствами индивидуальной защиты.

4) с целью мониторинга и принятия,соответствующих мер к нарушителям карантинных мер, организовать работу мобильных групп.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент полиции, районные акиматы и Территориальную инспекцию Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

Заместитель Главного

государственного санитарного врача

Атырауской области Ж. Досымбаева