Поможет ли «Мистраль» в борьбе с комарами ⠀

По словам специалистов, сам процесс проведения дезинсекционных работ с каждым годом усложняется, так как насекомое быстро адаптируется к любым условиям окружающей среды. В результате, препараты для истребления кровососущих, должны регулярно меняться, чтобы усилить свое воздействие. За последние 5 лет такие препараты, как «циперметрин» и «солфак», ранее использующиеся для уничтожения комаров, теперь больше не применяются. С 2018 года специалисты ввели российский продукт «Медилисципер». Однако позже его действенный эффект сошел на нет. Комары адаптировались к его ядовитым веществам. Поэтому в последнее время стали применять новый препарат под названием «Мистраль». ⠀

— Сегодня мы изучаем влияние нового препарата на экологию. Эффект от препарата «Мистраль» довольно высок. Однако, его нельзя использовать в больших количествах. Поэтому мы сократили его объем и смешали с ранее использованным препаратом «Бомбей». На прошлой неделепрепарат показал положительный результат, — говорит биолог-энтомолог Айнагуль Даулетиярова. ⠀

Напомним, что подрядная компания «AG Disinfection services» при городском отделе ЖКХ начала дезинсекцию еще в марте. На первом этапе были охвачены водоемы, обработаны подвалы и подъезды 1188 жилых домов. ⠀ Отметим, что дезинсекция «бесхозных» домов, которые не обслуживаются КСК, проводится по субботам и воскресеньям, а жилищного сектора, где имеется КСК, в будние дни. В частном секторе, сельских округах дезинсекционные работы проводят вечером, согласно установленному графику. Кроме того, специалисты поддерживают обратную связь с населением в социальных сетях.