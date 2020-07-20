Помощь из Вьетнама

«Казахстанские парламентарии отправили помощь от своих вьетнамских коллег в Атырау», сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Казахстанские парламентарии отправили 20 тысяч медицинских масок, отправленные вьетнамскими парламентариями в качестве гуманитарной помощи. Из них 10 тысяч масок областным управлением здравоохранения были распределены среди поликлинник и больниц. Остальные 10 тысяч будут розданы волонтерам.