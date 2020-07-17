Полицейский начальник крышевал незаконный лов рыбы

Начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы Департамента полиции Атырауской области подозревается в получении взятки. Об этом сообщил старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Антикоррупционной службой Атырауской области совместно с Департаментом полиции области изобличен начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы Департамента полиции указанного региона», — сказал Кайсар Баржаксынов в ходе онлайн брифинга. Было омечено, что он подозревается в получении взятки в размере 1,5 млн. тенге от руководителя ТОО, занимающегося выловом и реализацией рыб частиковых пород, за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности и общее покровительство. В настоящее время досудебное расследование окончено в ускоренном порядке (в соответствии со ст.190 УПК) и вышеуказанное должностное лицо предано суду. Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.