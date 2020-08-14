Почему в Атырау пропадают дети

«В этом году в органы полиции Атыраускойобласти поступило 48 сообщений о пропаже детей, всех потерявшихся несовершеннолетних удалось отыскать. В числе наиболее характерных примеров можно отметить случаи, когда подростки, не предупреждая родителей, надолго уходят из дома купаться на Урал. Один такой факт зарегистрирован в конце прошлого месяца, когда двое детей в возрасте 11 и 13 лет вечером отправились на реку, где задержались допоздна. Обеспокоенная мама обратилась в полицию с заявлением, после чего пропавших обнаружили на берегу в районе улицы Алиева. При этом за то, что дети купались в неустановленном месте, родителей привлекли к административной ответственности. Кроме того, нередко подростки уходят из дома из-за конфликтов с родителями: такие случаи имели место в областном центре, Макате, Индере и Кзылкугинском районе. Наряду с этим, в различных населённых пунктах региона выявлены подростки, склонные к бродяжничеству. С начала года комиссией по защите прав несовершеннолетних было рассмотрено семь таких материалов, после чего родителям детей были вынесены предупреждения. Одного несовершеннолетнего, 2006 г. р., пришлось определить в школу-интернат для детей с девиантным поведением, которая находится в Мангистауской области», — сообщили в пресс-службе ДП рениона.