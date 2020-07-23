Почему отказались от уральских ИВЛ

По вопросу расторжения управлением здравоохранения Атырауской области договора государственных закупок с ТОО «ОралМедРегион» на поставку 45 аппаратов ИВЛ.

Согласно информации, поступившей из Министерства финансов Республики Казахстан в акимат Атырауской области 21 июля 2020 года, из резерва Правительства Республики Казахстан выделяются средства для приобретения аппаратов ИВЛ для медицинских организаций страны. В частности, в Атыраускую область планируется поставить 63 аппарата ИВЛ стоимостью 8 млн. 900 тыс. тенге каждый. Цена одного аппарата ИВЛ ТОО «ОралМедРегион», по заключенному с управлением здравоохранения Атырауской области договору, составляет 13 миллионов 285 тысяч тенге. По указанному выше договору планировалось закупить 45 аппаратов на общую сумму 597 млн. 825 тыс. тенге. Разница в цене за 1 аппарат составляет 4 млн. 385 тыс. тенге, что почти на 50% дороже цены аппаратов, планируемых к приобретению за счет средств правительственного резерва. Закуп 45 аппаратов ИВЛ по цене 8,9 млн. тенге сэкономит 197 млн. 325 тыс. тенге бюджетных средств, что позволит дополнительно приобрести еще 22 аппарата ИВЛ, приобретаемых за счет средств правительственного резерва.

Учитывая данные обстоятельства, управлением здравоохранения области направлено письмо ТОО «ОралМедРегион» о расторжении указанного договора, зарегистрированного в органах казначейства 21 июля 2020 года, после получения вышеуказанной информации Министерства финансов.

Пресс-служба акима Атырауской области