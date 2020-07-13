Отменен поезд Атырау- Нур-Султан

О временной отмене курсирования пассажирского поезда Атырау-Нур-Султан сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки», передает МИА «Казинформ». « В соответствии с решением Государственной комиссии РК от 2 июля 2020 г., постановлением Главного государственного санитарного врача РК №44 от 3 июля 2020г. и на основании письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК временно, с 13 июля 2020 г. и до отмены данного решения, приостанавливается курсированияпассажирского поезда № 47/48 «Атырау-Нур-Султан Нурлы Жол» отправлением из Атырау с 13 июля 2020г., прибытием/отправлением из Нур-Султан Нурлы Жол с 15 июля 2020г., прибытием в Атырау с 17 июля 2020г.», — говорится в сообщении. Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты), могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний. Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета. Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру «105». Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной пандемии. Ранее сообщалось о временном приостановлении в связи с новыми карантинными мерами с 00: 00 11 июля в Атырау движения поездов по маршрутам Атырау-Алматы –Атырау, Атырау-Актобе-Атырау и Атырау-Актау-Атырау