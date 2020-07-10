Останавливается ж.д. движение с Алматы, Актобе и Актау

Общество

Специальная комиссия во главе с Ералы Тугжановым ужесточила карантинные меры в Атырауской области. 

«Принято решение остановить пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям Алматы — Атырау, Актобе — Атырау, Мангистау — Атырау. Места общественного питания, рестораны, кафе, столовые, непродовольственные магазины будут работать только в режиме доставки на дом. Соблюдение запрета на проведение массовых культурно-развлекательных и семейных мероприятий», — сообщил Ералы Тугжанов на брифинге в Региональной службе коммуникаций по итогам рабочей поездки в регион.

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