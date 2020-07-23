Оперштаб по COVID-19 усиливает контроль в регионах

— На заседании Оперативного штаба по вопросам COVID-19 под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова была заслушена деятельность государственных органов по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz. Министерством здравоохранения доложено, что благодаря принятию оперативных мер за двухнедельный период удалось достичь ряда положительных результатов: — снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,3%; — увеличилось количество выздоровевших на 60%; — сократилось количество вызовов скорой помощи на 31%, в т.ч. по вопросам COVID-19 на 22%; — снижена занятость реанимационных коек на 12%, а стационаров с 81% до 56%. Вместе с тем, Оперативным штабом была отмечена недостаточная работа акиматов Западно-Казахстанской и Кызылординской областей, где зафиксированы самые низкие показатели по рейтингу регионов COVID-19 Министерства здравоохранения. Также заместитель Премьер-Министра поручил акимату Северо-Казахстанской области принять оперативные меры по разгрузке действующего коечного фонда. Министерством внутренних дел доложено о выявлении с 5 июля т.г. 4,3 тыс. нарушений карантина, при этом отмечена недостаточная работа по их выявлению в Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Особое внимание было уделено вопросам соблюдения гражданами санитарного и масочного режима. «Нам надо кардинально менять сознание и поведение людей с акцентом на бесценность и уникальность жизни. У нас до сих пор полагают, что «маски все равно не помогут — носи не носи, а толку мало». Люди до сих пор руководствуются не фактами, а собственными некорректными убеждениями. Борьба с вирусом должна объединить всех казахстанцев «чувством общей цели», а общество само должно осуждать нарушение карантинного режима. В этом заключается одна из задач государственных органов», — отметил Е. Тугжанов. Подводя итоги, заместитель Премьер-Министра поручил разработать Правила поведения граждан в период пандемии, проводить в регионах ежедневные рейды по нарушениям карантинного режима с широким освещением в СМИ, а также им был дан целый ряд других оперативных поручений.