Общественный контроль за бизнесом

Новости, Общество

Атыраусцы смогут сообщать о нарушениях санитарных норм на объектах предпринимательства.

Электронная платформа Info Kazakhstan поможет не только поэтапно вывести бизнес из режима карантина, но и будет выполнять функцию общественного контроля, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. 

Об этом на прошедшем онлайн брифинге на площадке РСК сообщил директор палаты предпринимателей «Атамекен» по Атырауской области Абдулла Идресов.

— Сайт не ограничится только приемом заявок,  он будет выполнять функцию общественного контроля. Любой гражданин сможет подать жалобу о нарушении санитарных норм предприятием. А в личном кабинете предприниматель сможет отследить статус заявки, просмотреть электронное заявление, рекомендации и жалобы от граждан,- сказал  Абдулла Идресов.

Напомним, что все интересующие вопросы касательно работы электронной платформы Info Kazakhstan можно задать по номеру единого контакт-центра – 1432 (звонок бесплатный). А также, по тел. 8 ( 71 22)76- 36-57 и мобильных телефонов: 8 702 500 13 08, 8 701 088 00 45.

Administrator

Related Posts

14 августа 2020 0

Как 17 августа возобновят движение автобусов

14 августа 2020 0

Экс-глава «СК-Фармация» заключен под стражу

14 августа 2020 0

Какой бизнес больше всего пострадал в Атырау

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *