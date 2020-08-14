Общественный контроль за бизнесом

Атыраусцы смогут сообщать о нарушениях санитарных норм на объектах предпринимательства.

Электронная платформа Info Kazakhstan поможет не только поэтапно вывести бизнес из режима карантина, но и будет выполнять функцию общественного контроля, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Об этом на прошедшем онлайн брифинге на площадке РСК сообщил директор палаты предпринимателей «Атамекен» по Атырауской области Абдулла Идресов.

— Сайт не ограничится только приемом заявок, он будет выполнять функцию общественного контроля. Любой гражданин сможет подать жалобу о нарушении санитарных норм предприятием. А в личном кабинете предприниматель сможет отследить статус заявки, просмотреть электронное заявление, рекомендации и жалобы от граждан,- сказал Абдулла Идресов.

Напомним, что все интересующие вопросы касательно работы электронной платформы Info Kazakhstan можно задать по номеру единого контакт-центра – 1432 (звонок бесплатный). А также, по тел. 8 ( 71 22)76- 36-57 и мобильных телефонов: 8 702 500 13 08, 8 701 088 00 45.