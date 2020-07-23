О пользе кумыса и конины в период пандемии

Сегодня в программе AntikorLive на странице в Facebook Антикоррупционной службы РК президент Казахской академии питания, доктор медицинских наук Торегельды Шарманов рассказал о пользе конины и кумыса в период пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Опасность коронавируса в том, что в группе риска находятся взрослые, люди старшего возраста. Поэтому молодежь, в первую очередь, должна думать о здоровье и безопасности старших. Молодому поколению необходимо рассматривать семью, как единое целое, коллектив и защищать окружающих», — считает Торегельды Шарманов. Президент Казахской академии питания в ходе беседы рассказал, какие блюда полезны для человека в период пандемии. «Сейчас густую или жареную еду лучше заменить на супы, бульоны и другие жидкости. Нужно больше пить воды, кумыса, бульонов. Кумыс и айран очень полезны для организма. В кумысе содержится много полезных витаминов. В этот период мы стали осознавать ценность и пользу мяса конины, потому что оно хорошо воздействует на организм человека. Конечно, не все могут себе позволить конину. К примеру, если на ужин подавать баранину, он будет долго перевариваться нашим желудком. А конина переваривается легко. Это нам еще раз доказывает ценность мяса конины. Это научно доказано. Многие годы я посвятил исследованиям. Я не просто так привожу такие примеры. Сам изучал и убедился. С полной ответственностью могу утверждать», — заверил он. По словам Торегельды Шарманова, пища может противодействовать вирусу. «Качество твоей жизни оценивается тем, что ты кушаешь, ибо мы то, что мы едим. Мы привыкли на первое место ставить безопасность, здоровье наших детей. А в сегодняшних обстоятельствах нужно проявить заботу к старшим. Дети – это молодой организм, у них хороший иммунитет, который может противостоять вирусу. А старших, людей преклонного возраста нужно защищать от пандемии. Даже с моральной точки зрения нужно больше заботиться о старших», — заключил президент Казахской академии питания Торегельды Шарманов.