О блокпостах во время Курбан айта

Общество

В Атырау не будут выставлять блокпосты для передвижения граждан. Заместитель главного государственного санитарного врача Атырауской области Жанар Досымбаева разъяснила правила въезда на территорию Атырау во время празднования «Курбан айт».

  • Появилось недостоверная информация о том, что в нескольких местах Атырау, во время Курбан айт, будут установлены блокпосты. Вышло постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области. Там четко расписано, что с 31 июля по 2 августа запрещается завоз крупнорогатого и мелкого скота на территорию города, за исключением, предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн режиме, — рассказала Жанар Досымбаева.
    В постановление предписано Департаменту полиции, территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК с 00.00 часов 31 июля до 20.00 часов 02 августа организовать на въездах в город Атырау посты по недопущению и пресечению ввоза скота.
  • Никаких ограничений для передвижения людей и автотранспорта – нет. Но, это не исключает того, что в праздничные и выходные дни действуют карантин меры, о которых всем известно. Повторюсь, никаких блокпостов для передвижения граждан устанавливать не будут, — подчеркнула Жанар Досымбаева.
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