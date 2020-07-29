О блокпостах во время Курбан айта

В Атырау не будут выставлять блокпосты для передвижения граждан. Заместитель главного государственного санитарного врача Атырауской области Жанар Досымбаева разъяснила правила въезда на территорию Атырау во время празднования «Курбан айт».

Появилось недостоверная информация о том, что в нескольких местах Атырау, во время Курбан айт, будут установлены блокпосты. Вышло постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области. Там четко расписано, что с 31 июля по 2 августа запрещается завоз крупнорогатого и мелкого скота на территорию города, за исключением, предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн режиме, — рассказала Жанар Досымбаева.

В постановление предписано Департаменту полиции, территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК с 00.00 часов 31 июля до 20.00 часов 02 августа организовать на въездах в город Атырау посты по недопущению и пресечению ввоза скота.

В постановление предписано Департаменту полиции, территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК с 00.00 часов 31 июля до 20.00 часов 02 августа организовать на въездах в город Атырау посты по недопущению и пресечению ввоза скота. Никаких ограничений для передвижения людей и автотранспорта – нет. Но, это не исключает того, что в праздничные и выходные дни действуют карантин меры, о которых всем известно. Повторюсь, никаких блокпостов для передвижения граждан устанавливать не будут, — подчеркнула Жанар Досымбаева.