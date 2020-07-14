Новый учебный год: как это будет

📚Первая четверть начнется в дистанционном формате в 1-11 классах во всех школах страны, за исключением отдаленных сельских малокомплектных школ.

📍По заявлению родителей учащихся начальных классов, при наличии условий, будет предоставлена возможность функционирования дежурных классов с соблюдением строгих санитарных мер.

📍В дальнейшем, в зависимости от устойчивого снижения уровня заболеваемости населения, будет осуществляться постепенный переход школ к комбинированному и штатному форматам обучения с соблюдением санитарных требований.

🎓В вузах и колледжах обучение преимущественно будет организовано в дистанционном режиме.

Традиционный формат будет

📍по индивидуальному графику для проведения лабораторных работ, производственного обучения и профессиональной практики;

📍в отдаленных колледжах с малым контингентом с усилением санитарного режима.