Нет маски? Штраф 83 тыс тенге

В Атырау 16 человек заплатят штраф в 83 тыс тенге за отсутствие масок.

«В Казахстане принят закон, согласно которому увеличены штрафы за административные нарушения. Для физических лиц за несоблюдение карантинных мер установлен штраф в размере 30 МРП, что равняется 83 340 тенге. Для субъектов бизнеса штраф от 230 до 1 600 МРП. С 1 апреля установлен месячный расчётный показатель в размере 2 778 тенге. В городе к административной ответственности за несоблюдение масочного режима в общественных местах уже привлечены 16 человек. Им предстои выплатить штраф в 83 340 тенге»,- сообщил в ходе оглайн-брифинга главный государственный санитарный врач Атыраускойобласти Садвакас Байгабулов.