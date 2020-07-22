Неприятный запах в городе: взгляд из столицы

Как решается проблема с неприятным запахом в городе Атырау, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ». В ходе онлайн брифинга министру задали вопрос касательно жалоб жителей города Атырау на неприятный запах. «Действительно, такие факты были, и вот они начались в начале июля. Мы ежедневно проводим мониторинг качества окружающей среды, полагаем, что имеют место два факта. В первую очередь, это проблема полигона ТБО, который расположен в северной части города ,и вторая — это поля испарения «Тухлая балка», — сказал Магзум Мирзагалиев. Глава Минэкологии отметил, что таким образом решением данной проблемы — является строительство нового полигона. «Акимат уже выделил 50 га земли под новый полигон, разработана проектно-сметная документация. Мы надеемся, что акимат в ближайшее время уже приступит к строительству современного полигона, отвечающего всем санитарным требованиям. Второй вопрос, это так называемая «Тухлая блака», я сам туда выезжал, проблема состоит в том, что все канализационные стоки сбрасываются в «Тухлую балку» или без очистки, или с недостаточным уровнем очистки. В этой связи мы проработали совместно с акиматом и на левобережной части города Атырау определен уже участок, где будут построены новые канализационные очистные сооружения. Уже ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2020 года, и ,соответственно, проблема с отсутствием современных канализационных очистных сооружений в Атырау будет решена. Кроме этого, со следующего года мы ожидаем, что местный исполнительный орган – акимат и Атырауский НПЗ начнут работать по рекультивации полей испарения «Тухлая балка», — резюмировал Магзум Мирзагалиев.