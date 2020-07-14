Названы виновные в превышении сероводорода в воздухе

Загрязнение воздушного бассейна в Атырау и жалобы населения на запах сероводорода связаны во многом со сбросом неочищенных канализационных стоков города компанией «Су Арнасы», а также отходов Атырауского НПЗ, сообщил председатель Комитета экологического регулирования Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов.

После принятых мер Министерством экологии через суд была приостановлена деятельность «Су Арнасы», АНПЗ встал на плановый ремонт. Проблему с загрязнением воздуха в городе должна решить реализация многомиллиардного проекта акимата Атырау по строительству очистных сооружений, однако, она затягивается.

Сейчас Минэкологии инициирует проверки компаний, ответственных за стоки, в том числе АНПЗ. И напоминает, что местным акиматом совместно с «КазМунайГаз», согласно специальному соглашению, также должна быть проведена рекультивация накопителя сбросов в городе, от которого и происходят испарения сероводорода.

«В городе расположен накопитель, испаритель хозфекальных сбросов «Тухлая балка», на 80% туда сбрасываются стоки из города предприятием «Су арнасы» и на 20% — от АНПЗ. Все городские сбросы в накопитель осуществляются практически без очистки, в итоге формируется основной источник сероводорода — накопитель в 1000 гектар, в котором идут процессы гниения органических веществ – канализационных стоков, в том числе нефтепродуктов. И этот запах особенно чувствуется при отсутствии ветра и высокой температуре воздуха в городе. Поэтому и поступают жалобы населения. Мы через суд остановили сбросы и деятельность «Су арнасы». Акимат разработал программу по строительству новых очистных сооружений, получил финансирование, но опаздывает с графиком. Это многомиллиардный проект. В результате реализации проекта должны прекратиться сбросы без очистки. Кроме того, за счет «КазМунайГаза» и акимата вторым этапом должна быть проведена рекультивация земель отработанного накопителя», — пояснил представитель Минэкологии Зульфухар Жолдасов.

«Мы приняли все меры, сделали предписания, запретили сбросы, заключили меморандум с «КазМунайГазом» по вопросу финансирования рекультивации. На сегодня АНПЗ приостановил свою работу в рамках планового ремонта, но, тем не менее, мы рассматриваем вопрос проверки в отношении компании, так как могут быть косвенно сбросы. Компания заложила в своем плане строительство у себя очистных сооружений, изоляцию своих стоков. Все делается очень медленно. Мы сейчас будем принимать меры как в отношении акимата, коммунальных служб, так и в отношении «КазМунайГаза». Когда построят новые очистные сооружения, эта проблема должна быть решена», — добавил З.Жолдасов.

О ситуации с загрязненным воздухом в городе в своей публикации в социальной сети «Facebook» написал житель Атырау Тәуірбек Жұмабергенұлы. В ответ Департамент экологии по Атырауской области сообщил, что, действительно, факт загрязнения воздушного бассейна Атырау подтверждается данными станций мониторинга качества воздуха в городе.

Департаментом были проанализированы данные станции мониторинга качества воздуха за 12 июля этого года. Станциями зафиксированы превышения предельно-допустимых концентрации сероводорода в атмосферном воздухе города. Источниками загрязнения являются поля испарения, расположенные в левой и правой частях Атырау. По факту загрязнения воздушного бассейна города Департаментом назначена проверка в отношении ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», которая направлена в уполномоченный орган для регистрации. О результатах проверки в Минэкологии сообщат дополнительно.