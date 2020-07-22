На ремонте колледжа похитили 4.7 млн тенге

В Атырауской области осужден заместитель директора предприятия за хищение бюджетных средств в сумме 4,7 млн тенге, сообщает пресс-служба КФМ МФ РК.

Департаментом экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено расследование уголовного дела по ст.189 ч.3 п.1 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении заместителя директора ТОО. Данное лицо, используя свое служебное положение, осуществил хищение бюджетных средств в сумме 4,7 млн тенге, выделенных на капитальный ремонт учебного здания КГКП «Индерский многопрофильный колледж сельского хозяйства».



Вина подозреваемого полностью доказана собранными в ходе досудебного расследования доказательствами, сумма причиненного ущерба подтверждена Институтом судебной экспертизы Атырауской области. Приговором Индерскогорайонного суда заместитель директора предприятия признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

