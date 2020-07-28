Мониторинговые группы выявили 106 нарушений карантинных мер

В ходе рейдовых проверок мобильных групп по соблюдению карантинных мер, созданных постановлением Главного Государственного санитарного врача Атырауской области, выявленыдесятки нарушений.

«Возбуждено 106 административных дела по части 1 статьи 425, в отношении обьектов малого и среднего бизнеса и на физических лиц на общую сумму 29.5млн тенге. В том числе 42 штраф наложен на физических лиц, нарушивших карантинные меры при исполнении своей непосредственной работы на объектах. Общая сумма наложенных штрафов на физических лиц составила 2 млн 291тыс тенге. Административные меры приняты в отношении владельцев 36 продуктовых магазинов, 4 в отношении объектов общепита, 1 магазина сотовый связи, 1 компьютерно -игрового клуба, 4 в отношении СТО, 1 магазина стройматериалов, 3 автозаправочных станций и 1 супермаркета. Общая сумма штрафов — 27.158тыс тенге», — сообщили в пресс-службеДепартамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области.

Проинформировав, что всего было проверено 1243 объектов торговли и сервиса.