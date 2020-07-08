Махамбет Досмухамбетов о дефиците медицинских кадров

В Атырау наблюдается дефицит медицинских кадров. Об этом проинформировал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Всего в области не хватает 278 специалистов. Это врачи общей практики, анестезиологи — реаниматологи, акушеры -гинекологИ, инфекционисты и эпидемиологИ. В ходе онлайн-брифинга в пресс-центре РСК глава региона рассказал о решении проблемы.