Махамбет Досмухамбетов о дефиците медицинских кадров

В Атырау наблюдается дефицит медицинских кадров. Об этом проинформировал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.
Всего в области не хватает 278 специалистов. Это врачи общей практики, анестезиологи — реаниматологи, акушеры -гинекологИ, инфекционисты и эпидемиологИ. В ходе онлайн-брифинга в пресс-центре РСК глава региона рассказал о решении проблемы.
В даном направлении проводится определенная работа. В частности, мы рассматриваем вопрос привлечения специалистов из России в Атырау. Кроме того, в этом году ожидается прибытие в регион молодых специалистов, — отметил Махамбет Досмухамбетов.