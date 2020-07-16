Лекарства среди колбасы и рожек (ВИДЕО)

«Мобильная группа акимата города Атырау во главе с заместителем акима Самата Ембергена проверила цены в аптеках микрорайонов «Жулдыз» и «Химпоселок», на проспекте Сатпаева и по улице Құлманова. Также в ходе рейда мобильная группа побывала в аптеках расположенные в торговом центре «Магнит». Всего мобильной группой было выявлено десять фактов необоснованного превышения цен на медикаменты. Кроме того, в ходе мониторинга мобильная группа пресекла нарушение правил фармацевтической деятельности в одном из продуктовых магазинов. В магазиневместе с продуктами питания продавались лекарственные препараты. Все материалы направлены в Департамент экономических расследований для принятия соответствующих мер»,- сообщает пресс-служба городского акимата.

Напоминая, что по всем фактам необоснованного завышения цен на медикаменты граждане могут направить жалобы по телефонам «горячей линии»: 8 (7122) 27-10-28 или по номеру whatsapp +7 702 519 45 29.

«На сегодня из четырех жалоб, поступивших на «горячую линию», три факта были подтвердились. Собранные материалы направлены в соответствующие органы для принятия мер. Работа в этом направлении продолжается», — сообщил руководитель мобильной группы С.Емберген.