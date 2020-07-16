Лекарства отправить и получить можно самолетом

Авиакомпания SCAT предлагает услугу по отправке лекарственных средств. Вес единицы такого груза, принимаемый к перевозке, не должен превышать 500 граммов. Если вес медикаментов, необходимых к отправке, превышает половину килограмма, можно оформить несколько таких бандеролей. Медикаменты принимаются к отправке только на прямых направлениях авиакомпании SCAT по всему Казахстану. В настоящий момент авиакомпания SCAT выполняет прямые перелеты по 36 направлениям внутри Казахстана.

При отправке медикаментов необходимо предъявить фискальный чек на отправляемые препараты. Согласно установленных норм, к перевозке принимаются только препараты таблеточного типа в заводской упаковке. Перед отправкой содержимое бандероли предъявляется представителю авиакомпании в открытом виде, после чего бандероль запечатывается и принимается к перевозке. Пункты приема бандеролей с медицинскими препаратами находятся во всех официальных представительствах авиакомпании SCAT в Казахстане.

К перевозке командирской почтой не принимаются: · жидкости (ампулы, сиропы, суспензии, растворы и т.д.) · легковоспламеняющиеся, находящиеся под давлением (аэрозоли, баллончики и т. д.). · взрывоопасные, горючие и другие опасные вещества; · радиоактивные вещества; · инфекционные или токсичные вещества или жидкости; · наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества; · вещества, способные взрываться и вступать в опасные реакции · медицинские препараты, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для здоровья и жизни работников авиакомпании, способные каким-либо образом нанести ущерб другим отправлениям.