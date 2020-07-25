Курбан айт: рынки не работают. Жертвоприношения онлайн

«В связи с пандемией, Курбан айт намаз не будут читать в мечетях в этом году. Мясо жертвенного животного полностью раздадут нуждающимся семьям. Об этом стало известно в ходе онлайн-брифинга в РСК, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

По словам главного имама Атырауской области Алтынбека Утысханулы, жертвоприношения можно совершать в режиме онлайн через сайт Qurban2020.kz.

«Жертвоприношения совершать намного проще посредством сайта.

Шаг 1. Перейдите в поле «Жертвоприношение» и выберите свой регион.

Шаг 2: Выберите свое имя, контактный телефон, тип и количество животных, которые будут принесены в жертву

Шаг 3: Цена выбранного животного отображается автоматически

Шаг 4: Если вам необходим отчет о жертвоприношении животного (фото, видео), нажмите на кнопку нужно/ненужно (при необходимости, оставьте номер ватсапа)

Шаг 5: предоставляется электронный номер заказа

Шаг 6: вы перечисляете необходимую сумму в соответствии с реквизитами, представленными на сайте

Таким образом, вы можете совершить жертвоприношение в соответствии с требованиями режима карантина» сообщил главный имам Атырауской области Алтынбек Утысханулы.

Примечание: мясо жертвенного животного раздадут нуждающимся семьям.

«Мясо жертвенного животного не будет разделено на три части, а будет распределено среди нуждающихся семей. Специалисты говорят, что иммунитет должен быть высоким в борьбе с эпидемией. Так что это будет хороший способ поддержки для нуждающихся семей. А нуждающиеся могут получить мясо жертвенного животного, указав свой статус и приложив подтверждающий документ», — сказал главный имам Атырауской области Алтынбек Утысханулы.

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Какие животные не годятся для жертвоприношений? По словам главного имама области Алтынбека Утысханулы, по шариату необходимо, чтобы выбранные животные были здоровы и без изъянов. «Нельзя жертвовать животное, которое слепое, одноглазое, хромое, слишком худое, без зубов, либо у него отрезаны уши или отрезан хвост», — сказал главный имам.

Отметим, что отчет о принесенных в жертву животных будет обнародован. В настоящее время в Атырау формируется специальный штаб для координации онлайн-жертвоприношений.

Цена жертвенного животного уже рассчитана. Рекомендованная цена (включая услуги работника при заказе онлайн) коза- 35 тысяч тенге, баран — 40 тысяч тенге, овца- 50 тысяч тенге, корова — 350 тысяч тенге, верблюд — 700 тысяч тенге. Крупный рогатый скот разделывают 1 или 7 человек вместе.

По словам главного специалиста отдела контроля качества и безопасности товаров и услуг города Атырау Орынбека Зерека, в ходе специальной проверки было установлено, что только три скоторынка соответствуют санитарным требованиям.

«Другими словами, жертвенные животные, по онлайн-заказу, будут забиваться в частных хозяйствах «Куаныш» в микрорайоне Береке, на пунктах забоя скота «Адал мал», «Асыл Агро». На всех точках обязаны проводить строгую дезинфекцию», — сказал Орынбек Зерек.