Кто получит выплаты за продукты

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало и приняло приказ, предусматривающий выплату средств за продуктово-бытовые наборы за июль т.г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Казахстанцы начнут получать выплаты на банковские карты с 20 июля т.г. до конца месяца. Получателями станут граждане, относящиеся к 5 социальным группам на момент вступления приказа в силу. Местные исполнительные органы, на основании имеющихся данных, сформируют список лиц, которым положено получение продуктово-бытовых наборов. После этого получателям будет направлена сумма в размере 2 МРП за июль месяц, т.е. на период действия ограничительных мер. К 5 социальным группам относятся следующие категории лиц: – дети в возрасте от 6 до 18 лет, из числа получателей адресной социальной помощи; – дети-инвалиды до 16 лет за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях; – инвалиды I, II, III группы всех возрастов за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях; – лица, воспитывающие ребенка-инвалида; – безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости. Как сообщалось ранее, для исключения прямого контакта людей в целях минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией продуктово-бытовые наборы были заменены соразмерной выплатой в размере не менее 2 МРП, перечисляемой на банковские карты получателей. В период с марта по май т.г. эти выплаты были начислены 1 млн человек на общую сумму 13,5 млрд тенге. Напомним, по поручению Главы государства Правительство РК продлило карантин до 2 августа. 14 июля Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства дал поручение Министерству труда и соцзащиты населения РК начать выплачивать казахстанцам денежные средства за продуктово-бытовые наборы.