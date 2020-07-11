Коронавирус: за сутки прирост 243 человека

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1708 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1010 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан — 120 / 65 город Алматы — 223 / 102 город Шымкент — 80 / 50 Акмолинская область — 34 / 22 Актюбинская область — 87 / 54 Алматинская область — 109 / 76 Атырауская область — 243 / 173 Восточно-Казахстанская область — 154 / 95 Жамбылская область — 68 / 53 Западно-Казахстанская область — 95 / 49 Карагандинская область — 120 / 67 Костанайская область — 65 / 40 Кызылординская область — 61 / 31 Мангистауская область — 76 / 69 Павлодарская область — 59 / 16 Северо-Казахстанская область — 56 / 21 Туркестанская область — 58 / 27 Всего в стране выявлено 56455 заболевших.