Коронавирус: всего 59899 заболевших, почти 8 тыс в регионе

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12 июля 2020 года в Казахстане. Зарегистрированы 1646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: — симптомных носителей — 689, — бессимптомных носителей — 957. Всего в стране подтверждено 59 899 случаев, из них: в Атырауской области — 7928(+266), в городе Алматы — 7591(+231), в городе Нур-Султан -6688(+123), в Карагандинской области — 6244(+176), в городе Шымкент — 4067(+81), в ЗКО — 3990(+99), в Алматинской области — 3130(+34), в ВКО — 3012(+100), в Туркестанской области — 2230(+10), в Жамбылской области — 2189(+71), в Актюбинской области — 2178(+63), в Мангистауской области — 2049(+107), в Павлодарской области — 1803(+77), в Кызылординской области -1784(+54), в СКО — 1723(+70), в Акмолинской области — 1688(+35), в Костанайской области — 1605(+49), Выздоровевших – 34 190 Летальных случаев – 375