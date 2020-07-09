Коронавирус: в регионе за сутки 658 заболевших

— За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1962 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1209 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан — 120 / 65 город Алматы — 177 / 46 город Шымкент — 61 / 25 Акмолинская область — 35 / 27 Актюбинская область — 89 / 38 Алматинская область — 81 / 56 Атырауская область — 658 / 532 Восточно-Казахстанская область — 113 / 43 Жамбылская область — 57 / 47 Западно-Казахстанская область — 91 / 34 Карагандинская область — 150 / 108 Костанайская область — 111 / 71 Кызылординская область — 28 / 20 Мангистауская область — 70 / 53 Павлодарская область — 57 / 26 Северо-Казахстанская область — 36 / 7 Туркестанская область — 28 / 11 Всего в стране выявлено 53021 заболевших.