Коронавирус: в регионе 336 новых случаев

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1726 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 936 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан — 180 / 89 город Алматы — 217 / 73 город Шымкент — 49 / 22 Акмолинская область — 34 / 27 Актюбинская область — 49 / 27 Алматинская область — 108 / 68 Атырауская область — 336 / 229 Восточно-Казахстанская область — 121 / 52 Жамбылская область — 48 / 38 Западно-Казахстанская область — 99 / 39 Карагандинская область — 120 / 68 Костанайская область — 121 / 78 Кызылординская область — 63 / 30 Мангистауская область — 52 / 51 Павлодарская область — 52 / 15 Северо-Казахстанская область — 50 / 19 Туркестанская область — 27 / 11 Всего в стране выявлено 54747 заболевших.



