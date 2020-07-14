Коронавирус: статистика за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1856 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1011 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан — 211 / 62 город Алматы — 220 / 86 город Шымкент — 80 / 51 Акмолинская область — 39 / 20 Актюбинская область — 171 / 145 Алматинская область — 79 / 50 Атырауская область — 190 / 158 Восточно-Казахстанская область — 225 / 106 Жамбылская область — 78 / 61 Западно-Казахстанская область — 138 / 78 Карагандинская область — 102 / 41 Костанайская область — 46 / 27 Кызылординская область — 62 / 28 Мангистауская область — 24 / 15 Павлодарская область — 73 / 8 Северо-Казахстанская область — 59 / 27 Туркестанская область — 59 / 48 Всего в стране выявлено 61755 заболевших.



